The official exchange rate of US dollar and euro to Azerbaijani manat for March 5 was set at 1.7001 manats and 2.0948 manats, respectively.

Below are the rates of Azerbaijani manat against world currencies and precious metals, according to the data from the Central Bank of Azerbaijan.

Currencies and precious metals March 5, 2018 1 US dollar 1 USD 1.7001 1 euro 1 EUR 2.0948 1 Australian dollar 1 AUD 1.3177 1 Argentine peso 1 ARS 0.0838 100 Belarusian rubles 100 BYR 0.8661 1 Brazilian real 1 BRL 0.5226 1 UAE dirham 1 AED 0.4629 1 South African rand 1 ZAR 0.1419 1 South African rand 100 KRW 0.1571 1 Czech koruna 1 CZK 0.0826 1 Chilean peso 1 CLP 0.2837 1 Chinese yuan 1 CNY 0.2685 1 Danish krone 1 DKK 0.2813 1 Georgian lari 1 GEL 0.6913 1 Hong Kong dollar 1 HKD 0.217 1 Indian rupiah 1 INR 0.0261 1 British pound 1 GBP 2.3451 100 Indonesian rupiah 100 IDR 0.0124 100 Iranian rials 100 IRR 0.0038 1 Swedish krona 1 SEK 0.2057 1 Swiss franc 1 CHF 1.8157 1 Israeli shekel 1 ILS 0.494 1 Canadian dollar 1 CAD 1.3182 1 Kuwaiti dinar 1 KWD 5.6694 1 Kazakh tenge 1 KZT 0.0053 1 Kyrgyz som 1 KGS 0.025 100 Lebanese pounds 100 LBP 0.1124 1 Malaysian ringgit 1 MYR 0.4361 1 Mexican peso 1 MXP 0.0901 1 Moldovan leu 1 MDL 0.1018 1 Egyptian pound 1 EGP 0.0964 1 Norwegian krone 1 NOK 0.218 100 Uzbek soums 100 UZS 0.0208 1 Polish zloty 1 PLN 0.4992 1 Russian ruble 1 RUB 0.0299 1 Singapore dollar 1 SGD 1.2882 1 Saudi riyal 1 SAR 0.4533 1 SDR (IMF Special Drawing Rights) 1 SDR 2.4652 1 Turkish lira 1 TRY 0.446 1 Taiwan dollar 1 TWD 0.058 1 Tajik somoni 1 TJS 0.1928 1 New Turkmen manat 1 TMM 0.4857 1 Ukrainian hryvnia 1 UAH 0.0639 100 Japanese yen 100 JPY 1.6115 1 New Zealand dollar 1 NZD 1.2281 Gold (1 ounce) 1 XAU 2255.4972 Silver (1 ounce) 1 XAG 28.1718 Platinum (1 ounce) 1 XPT 1647.2779 Palladium (1 ounce) 1 XPD 1693.3846

