The French OpinionWay Research Institute has announced the exit-poll results on the early parliamentary elections in Azerbaijan, the institute's CEO Bruno Jeanbart said, Trend reports.

“We conducted exit poll in 236 polling stations. The survey was conducted in Azerbaijani both in city and rural areas. A total of 10,190 people took part in the exit poll. The voter turnout was 55.65 percent,” he said.

Constituency Leading candidates First Binagadi election constituency #8 Azay Guliyev 48.1% Second Binagadi election constituency #9 Gafarov Kamaladdin 65.3% Third Binagadi election constituency #10 Musayev Madər 60.8% Garadagh election constituency #11 Huseynov Aydin 61.9% Garadagh-Binagadi-Yasamal election constituency #12 Xasiyeva Sabina 57.3% Khazar-Pirallahi seçki election constituency #13 Əliyev Rauf 50.1 14 saylı Xəzər seçki dairəsi Məmmıdov Soltan 51.9 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi Quliyev Ülvi 46.2 16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi Qədirli Erkin 43.1 17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi Allahverdiyev Elnur 61.1 18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi Musabəyov Rasim 43.1 19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi Məmmədov Hikmət 47.1 20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi Əliyev Adil 57.1 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi İbrahimqızı Məlahət 60.2 22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi Mollazadə Asim 45.7 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsi Səmədzadə Ziyad 43.8 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi Nurullayeva Könül 43.9 25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi Vəliyeva Sədaqət 56 26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi Mustafa Fazil 40 27 saylı Sabunçu ikinci Salahzadə Əliabbas 56 28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsi Quliyev Eldar 40.9 29 saylı Səbail seçki dairəsi Arpadarai Nigar 47.1 30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi Fətəliyeva Sevinc 63 31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi Əliyev Etibar 45.1 32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi Həsənova Afət 58.4 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi Mirələmov Hüseynbala 56.8 34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsi Zabelin Mixail 49 1 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi Rauf Arifoglu 45.1 36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsi Həsənquliyev Qüdrət 43.1 37 saylı Nizami birinci (Gəncə) seçki dairəsi Kərimzadə Pərvin 44.5 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi Həmzəyev Naqif 46.1 39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) seçki dairəsi Cəfərov Müşviq 46 40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi Quliyev Musa 43.9 41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi Hüseynova Hicran 56.6 42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi Mirkişili Tahir 52.3 43 saylı Sumqayıt üçüncü seçki dairəsi Hacıyev Emin 57 44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsi Məmmədli Müşfiq 50.9 45 saylı Abşeron seçki dairəsi Oqtay Əsədov 63 46 saylı Şirvan seçki dairəsi İntizam Yusifov 50.7 47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi Mirzəzadə Aydın 54.3 48 saylı Yevlax seçki dairəsi Məmmədli İlham 56.1 49 saylı Yevlax-Mingəçevir seçki dairəsi Hüseynov Əli 58.1 50 saylı Abşeron-Qobustan seçki dairəsi Seyidzadə Şahin 40.9 51 saylı Qusar seçki dairəsi Badamov Azər 55.2 52 saylı Quba seçki dairəsi Əhmədov Vahid 46.2 53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi Rafailov Anatoliy 40.9 54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi Qurbanov Sadiq 47 55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi Səlimov Eldəniz 58.2 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi Mikayılova Sevil 43.9 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi Ağazadə Əminə 55.2 58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir seçki dairəsi Hüseynov Rəfael 48.6 59 saylı Salyan seçki dairəsi Əhmədova Jalə 51.5 60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi Ağamalı Fəzail 50.2 61 saylı Neftçala seçki dairəsi Rüstəmxanlı Sabir 38.2 62 saylı Saatlı seçki dairəsi Ələkbərli Əziz 44 63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi Cəfərov Kamal 56.1 64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsi Məmmədov Ramin 57.3 65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir seçki dairəsi Əmiraslanov Əhliman 60 66 saylı Biləsuvar seçki dairəsi Məhərrəmov Bəhruz 48.4 67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi Həsənov Malik 55.7 68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsi Nəsirov Elman 47 69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsi İbrahimli Fəzail 53.1 70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsi Məmmədov Məşhur 56.9 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi İsgəndərov Anar 54.8 72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi Qasımlı Musa 48.8 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsi Quliyev Rüfət 58.7 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi Rəcəbli Hadi 54.8 75 saylı Lənkəran-Masallı seçki dairəsi Paşazadə Cavanşir 59.2 76 saylı Lənkəran-Astara seçki dairəsi Əsgərov Ziyafət 59.1 77 saylı Astara seçki dairəsi Mahmudov Rəşad 65.5 78 saylı Lerik seçki dairəsi Məmmədov İqbal 44.9 79 saylı İmişli seçki dairəsi Nurullayev Razi 49 80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsi Qənizadə Çingiz 55.1 81 saylı Beyləqan seçki dairəsi İsmayılov Şahin 59.8 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi Rzayev Tahir 61.6 83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi Abbas Aqil 63.2 84 saylı Füzuli seçki dairəsi Bayramov Vüqar 55.6 85 saylı Şamaxı seçki dairəsi Cəfərova Tamam 52.1 86 saylı İsmayıllı seçki dairəsi Novruzəli Aslanov 47 87 saylı Ağsu-İsmayıllı seçki dairəsi Kərimli Tahir 46.2 88 saylı Göyçay seçki dairəsi Hacıyev Sabir 48.1 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi Əfəndiyev Məzahir 55.7 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi Osmanov Cavid 64.1 91 saylı Ucar seçki dairəsi Həsən Ramil 52.2 92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi Əliyeva Jalə 56.4 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi Yıldırım Fatma 63.2 94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi Oruc Zahid 56.9 95 saylı Tərtər seçki dairəsi Alıyev Sahib 41 96 saylı Goranboy-Naftalan seçki dairəsi Məmmədov Anar 61.3 97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər seçki dairəsi Vəliyev Ağalar 65.8 98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi Qafarova Sahibə 63.8 99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsi Həsənov Nurlan 63 100 saylı Şəmkir-Daşkəsən seçki dairəsi Bayramov Kamran 60.9 101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsi Mirbəşiroğlu Elşad 45 102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi Səfərov Nizami 62.8 103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi Hüseynova Sevinc 58.9 104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsi Nağıyev Arzu 53.6 105 saylı Tovuz seçki dairəsi Paşayeva Qənirə 62.1 106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi Ağayeva Ülviyyə 50.8 107 saylı Qazax seçki dairəsi Seyidov Səməd 65.7 108 saylı Ağstafa seçki dairəsi Cəfərov Nizami 58 109 saylı Balakən seçki dairəsi Məhəməliyev Nəsib 62.7 110 saylı Zaqatala seçki dairəsi Musayev Elşən 45.8 111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi Əliyeva Kamilə 53.3 112 saylı Qax seçki dairəsi Kərimli Azər 51.6 113 saylı Şəki şəhər seçki dairəsi Məmmədzadə Tünzalə 55 114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsi Əli Məsimli 46.6 115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsi Feyziyev Cavanşir 63.4 116 saylı Qəbələ seçki dairəsi Heydərov Fəttah 73 117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi Naxçıvanlı Aqiyə 67.4 118 saylı Ağdam şəhər seçki dairəsi Əliyev Bəxtiyar 61 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi Sadıqov Bəxtiyar 61.7 120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı seçki dairəsi Məmmədov Ceyhun 54.1 121 saylı Laçın seçki dairəsi Abbaszadə Mahir 54.8 122 saylı Xankəndi seçki dairəsi Gəncəliyev Tural 56.7 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsi Məmmədov Aqil 62.3 124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsi Məmmədov Elman 57.1 125 saylı Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsi İsmayılov İmamverdi 51

