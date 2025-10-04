Azerbaijan awards presidential scholarship to following university entrants - decree
The following students admitted to higher education institutions will be awarded Presidential scholarships, Azernews reports.
President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, has signed an order granting Presidential scholarships to students entering higher education institutions in Azerbaijan for the 2025-2026 academic year.
The order stipulates that students who achieved the highest results in the entrance exams within their respective fields of study and gained admission to Azerbaijani higher education institutions will receive Presidential scholarships:
Abdiyeva Ayla
Abduleeva Ayan
Abduleeva Maryam
Abdulsamadli Orkhan
Abdurahmanova Guhat
Aghamammadova Zeynab
Aghayev Aliakbar
Alizade Ziya
Allahyarlı Farid
Babarabov Nijat
Babashli Aysel
Babayev Anar
Babayeva Jamila
Baghirov Raul
Bakhshaliyeva Aytaj
Bayramzade Gunay
Bakhtiyarova Royale
Jafarova Sehrin
Jannatov Fuad
Efendi Zahra
Ahmed Aisha
Ahmedzade Laman
Akberov Eljan
Akberova Nigar
Alili Mushfig
Aliyeva Fidan
Aliyeva Nazrin
Aliyeva Tamella
Alizade Sevinj
Alizade Sureyya
Ansarli Güler
Asgar Ilham
Azizli Sema
Fareczade Rahim
Hajiyeva Narmin
Hajizade Nihad
Hagverdi Ilham
Habibullazade Gulay
Halim Aydan
Hasanli Osman
Hasanov Fizuli
Hashimov Chingiz
Hummetli Chichek
Huseynli Arif
Huseynli Enes
Huseynova Aysu
Khalilova Aylin
Ibrahimli Gulay
Ibrahimov Emin
Ibrahimov Ali
Ismayilov Ali
Ismayilov Altay
Ismayilova Sema
Ismayilzade Khadija
Karimov Rajab
Garayev Rafael
Garibov Shukran
Goshgarov Muzaffar
Guluzade Nazrin
Gurbanli Kamaladdin
Gurbanov Mursel
Mahmudova Samra
Mansurov Eldar
Mammadli Mehri
Mammadov Abulhasan
Mammadov Ismayil
Mammadov Shahin
Mammadova Fidan
Mammadova Maryam
Mammadova Nazrin
Mirzazade Gunduz
Muradlı Adil
Muradlı Nuray
Musayev Shahin
Musazade Samad
Mustafayev Ibrahim
Mustafayeva Emiliya
Murshudlu Aykhan
Murvetova Gulay
Nadirli Tunar
Nasirov Kamran
Nazarzade Zaur
Nurmammedli Sona
Omar Jabir
Ramizli Zahra
Rahimli Oruj
Rahimova Khadija
Rustamov Nijat
Sadikhov Nijat
Sariyev Murad
Safarov Yusif
Safarova Aysel
Samadov Metin
Shabanova Rayyan
Shamilova Vusala
Sharifli Fidan
Shirinov Royal
Tahirli Zaman
Velizade Aygun
Velizade Babek
Yusifova Nazrin
Zeynalli Nilufer
The Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan is tasked with addressing the implementation of matters arising from this decree.
