19 March 2024 13:17 (UTC+04:00)

Great Britain's ambassador to Azerbaijan, Fergus Auld, congratulated the Azerbaijani people on the Novruz holiday, Azernews reports, citing the post shared by the ambassador on his official X account.

Səfirliyin və Britaniya Şurasının əməkdaşları ilə bayramı qeyd etdik.

Novruz bayramınız mübarək! pic.twitter.com/w5YUDrSAgt — FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) March 19, 2024

---

Follow us on Twitter @AzerNewsAz