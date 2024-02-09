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Friday February 9 2024

Selcuk Bayraktar shares post from opening of hangar for Akıncı in Azerbaijan [PHOTOS]

9 February 2024 17:10 (UTC+04:00)
Selcuk Bayraktar shares post from opening of hangar for Akıncı in Azerbaijan [PHOTOS]
Abbas Ganbay
Abbas Ganbay
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The Technical Director of Turkish company Baykar Selcuk Bayraktar shared a publication about the opening of a new hangar for Turkish Akıncı UAVs in Azerbaijan on his X social network, Azernews reports.

Bayraktar shared footage from the ceremony, which was attended by Azerbaijani President Ilham Aliyev and his son Heydar Aliyev.

"Akıncı in its new home in brotherly lands. May our unity be eternal," the publication says.

Recall that on February 9, President Ilham Aliyev and his son Heydar Aliyev visited military facilities of the Air Force and watched the flights of the recently adopted service strike UAV Akıncı.

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Selcuk Bayraktar shares post from opening of hangar for Akıncı in Azerbaijan [PHOTOS] - Gallery Image
Selcuk Bayraktar shares post from opening of hangar for Akıncı in Azerbaijan [PHOTOS] - Gallery Image
Selcuk Bayraktar shares post from opening of hangar for Akıncı in Azerbaijan [PHOTOS] - Gallery Image
Selcuk Bayraktar shares post from opening of hangar for Akıncı in Azerbaijan [PHOTOS] - Gallery Image
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