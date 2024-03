19 March 2024 17:17 (UTC+04:00)

Turkiye's ambassador to Azerbaijan, Cahit Bagci, congratulated the Azerbaijani people on the Novruz holiday, Azernews reports, citing the post shared by the ambassador on his official X account.

19 Mart Torpaq çərşənbəniz mübarək! Süfrəniz bol, ruzi-bərəkətli olsun! Üzünüzdən sevinc əskik olmasın! pic.twitter.com/ln68SQ7PaI — Cahit Bağcı (@cahitbagci) March 19, 2024

---

