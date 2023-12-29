Azernews.Az

Friday December 29 2023

Azerbaijan's consular in Turkiye not work on holidays

29 December 2023 17:43 (UTC+04:00)
Azerbaijan's consular in Turkiye not work on holidays
Asim Aliyev
Asim Aliyev
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The Azerbaijani Embassy in Ankara has addressed Azerbaijani citizens living in Turkiye, Azernews reports, citing the Azerbaijani Embassy in Ankara.

It was reported that the consular section of the Azerbaijani Embassy in Turkey will not work from January 1 to 6, 2024, in connection with the Day of Solidarity of World Azerbaijanis and the New Year holiday.

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