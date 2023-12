Azerbaijan's consular in Turkiye not work on holidays

29 December 2023 17:43 (UTC+04:00)

Asim Aliyev Read more

The Azerbaijani Embassy in Ankara has addressed Azerbaijani citizens living in Turkiye, Azernews reports, citing the Azerbaijani Embassy in Ankara.

It was reported that the consular section of the Azerbaijani Embassy in Turkey will not work from January 1 to 6, 2024, in connection with the Day of Solidarity of World Azerbaijanis and the New Year holiday.

