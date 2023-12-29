Azerbaijan's consular in Turkiye not work on holidays
The Azerbaijani Embassy in Ankara has addressed Azerbaijani citizens living in Turkiye, Azernews reports, citing the Azerbaijani Embassy in Ankara.
It was reported that the consular section of the Azerbaijani Embassy in Turkey will not work from January 1 to 6, 2024, in connection with the Day of Solidarity of World Azerbaijanis and the New Year holiday.
VƏTƏNDAŞLARIN DİQQƏTİNƏ!— AzEmbassyTürkiye (@AzEmbassyTurkey) December 29, 2023
“Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il” ilə əlaqədar olaraq
01.01.2024 – 05.01.2024-cü il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasındakı Səfirliyinin Konsulluq şöbəsi bağlı olacaqdır.
DUYURU!
"Dünya…
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