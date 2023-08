Azerbaijani Foreign Minister congratulates his Turkish counterpart

10 August 2023 11:20 (UTC+04:00)

Azerbaijani foreign minister Jeyhun Bayramov congratulated his Turkish counterpart Hakan Fidan on the occasion of being awarded the "Medal for Outstanding Service in the State," Azernews reports, citing a tweet by the Azerbaijani FM.

Jeyhun Bayramov Turkish Foreign Minister success in achieving the goals set by the top management!

Dostum və qardaşım @HakanFidan-ı “Dövlətdə üstün xidmət medalı” ilə təltif olunması münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.



Ali rəhbərlik tərəfindən qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün qardaş #Türkiyənin xarici işlər nazirinə daim müvəffəqiyyət arzulayıram! @MFATurkiye — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) August 9, 2023

