52 Azerbaijani students studying in Scotland [PHOTOS]

British Ambassador to Azerbaijan Fergus Auld said that 52 Azerbaijani students are studying in Scotland. The ambassador wrote about it in the account "X", Azernews reports.

Azərbaycanda yüzlərlə Şotlandiya məzunu var. Bu il 52 istedadlı gənc Dövlət təqaüdçüsü kimi Şotlandiya universitetlərində təhsil alır.



Biz 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿və 🇦🇿 universitetləri arasında ikili diplom və tədqiqat əməkdaşlığının artırılması üzərində işləyirik. pic.twitter.com/6wSRLg2EIR