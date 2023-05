Turkish Ambassador visits Shusha [VIDEO/PHOTOS]

12 May 2023 13:48 (UTC+04:00)

Turkish Ambassador to Azerbaijan Cahit Bağcı left for Shusha.

Diplomat shared photos from the city on his Twitter account, Azernews reports.

"We are in Shusha - the symbol of the Karabakh victory, the heart and pearl of Karabakh, the cultural capital of Azerbaijan," the ambassador wrote.

Karabağ zaferinin remzi,

Karabağ’ın kalbi ve incisi,

Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’dayız.



Şuşa’nın başı dumanlı

📍 pic.twitter.com/NrDBXePNek — Cahit Bağcı (@cahitbagci) May 12, 2023

