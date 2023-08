31 August 2023 11:34 (UTC+04:00)

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has sent a congratulatory letter to His Majesty Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, XVI Yang di-Pertuan Agong of Malaysia.

