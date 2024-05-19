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Sunday May 19 2024

Azerbaijan ready to provide assistance regarding helicopter incident involving President of Iran - President Ilham Aliyev

19 May 2024 20:00 (UTC+04:00)
Azerbaijan ready to provide assistance regarding helicopter incident involving President of Iran - President Ilham Aliyev

Azerbaijan is ready to provide assistance regarding the helicopter incident involving President of Iran Ebrahim Raisi, Azernews reports, citing the post shared by President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on his official "X" account.

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