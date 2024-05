Azerbaijan ready to provide assistance regarding helicopter incident involving President of Iran - President Ilham Aliyev

19 May 2024 20:00 (UTC+04:00)

Azerbaijan is ready to provide assistance regarding the helicopter incident involving President of Iran Ebrahim Raisi, Azernews reports, citing the post shared by President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on his official "X" account.

Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi ilə dostcasına xudahafizləşdikdən sonra ali nümayəndə heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi barədə xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi. Uca Allahdan dualarımız Prezident İbrahim Rəisi və onu müşayiət… — İlham Əliyev (@azpresident) May 19, 2024

---

