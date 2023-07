Мeeting of Azerbaijani, Turkish FM takes place in expanded format

31 July 2023 15:45 (UTC+04:00)

An expanded meeting with the participation of delegations took place between Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Azernews reports.

According to the statement of the Azerbaijani Foreign Ministry on Twitter, the sides discussed issues on the agenda of multilateral cooperation between Azerbaijan and Türkiye.

Xarici işlər naziri @Bayramov_Jeyhun & 🇹🇷 xarici işlər naziri @HakanFidan arasında nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniştərkibli görüş başladı. Görüş çərçivəsində 🇦🇿-🇹🇷 arasında çoxşaxəli əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur. pic.twitter.com/pG4P6xJLdj — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 31, 2023

Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov went on an official visit to Türkiye today. Meetings with high-ranking Turkish officials were planned within the framework of the visit.

---

Follow us on Twitter @AzerNewsAz