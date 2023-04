Officials congratulate Azerbaijan on Ramadan holiday

21 April 2023 12:15 (UTC+04:00)

UK Ambassador to Azerbaijan Fergus Auld congratulated Muslims on the Ramadan holiday, Azernews reports.

"I congratulate the world and Azerbaijani Muslims on Ramadan holiday. May Allah accept your fasts!", he tweeted.

Dünya və Azərbaycan müsəlmanlarını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah tutduğunuz orucları qəbul etsin! pic.twitter.com/SDZKWUFJmZ — FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) April 21, 2023

Similarly, UN Resident Coordinator in Azerbaijan Vladanka Andreeva also congratulated the people of Azerbaijan on the holiday.

On behalf of @UNinAzerbaijan, I extend our warmest wishes to the people of #Azerbaijan on the occasion of Eid al-Fitr. May this day bring you peace, happiness & prosperity.



Ramazan bayramınız mübarək!#EidMubarak pic.twitter.com/qaKP4Hcol7 — Vladanka Andreeva (@Vladanka_A) April 21, 2023

--- Follow us on Twitter @AzerNewsAz