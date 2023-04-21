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Friday April 21 2023

Officials congratulate Azerbaijan on Ramadan holiday

21 April 2023 12:15 (UTC+04:00)
Officials congratulate Azerbaijan on Ramadan holiday

UK Ambassador to Azerbaijan Fergus Auld congratulated Muslims on the Ramadan holiday, Azernews reports.

"I congratulate the world and Azerbaijani Muslims on Ramadan holiday. May Allah accept your fasts!", he tweeted.

Similarly, UN Resident Coordinator in Azerbaijan Vladanka Andreeva also congratulated the people of Azerbaijan on the holiday.

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