9 May 2023 08:44 (UTC+04:00)

Azerbaijani President Ilham Aliyev has shared a post on his official Twitter page on the occasion of May 9 - Victory Day over fascism, Azernews reports.

9 may ‒ II Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə münasibətilə Azərbaycan veteranlarını təbrik edirəm! — İlham Əliyev (@azpresident) May 9, 2023

---

