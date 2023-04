President Ilham Aliyev expressed gratitude to Turkish President Recep Tayyip Erdogan in his Twitter post

4 April 2023 20:37 (UTC+04:00)

Azerbaijani President Ilham Aliyev has expressed gratitude to his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan, Azernews reports.

“Thank you, my Dear Brother. Amen! Togg is another clear example of the development of scientific and industrial potential of fraternal Türkiye under your leadership,” the Azerbaijani President said on Twitter.

On April 4, Türkiye’s first indigenous electric car Togg was presented to President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev.

Təşəkkür edirəm, Əziz Qardaşım. Amin! TOGG Sizin liderliyiniz altında qardaş Türkiyənin elmi-sənaye potensialının inkişafının daha bir bariz nümunəsidir. https://t.co/I7lqsJ6IpU — İlham Əliyev (@azpresident) April 4, 2023

---

Follow us on Twitter @AzerNewsAz